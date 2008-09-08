Çin'de toprak kayması: 26 kişi öldü

Çin'de toprak kaymasında 26 kişi öldü. Heyelan sonrası 22 kişinin kurtarıldığı, bir kişinin de yaralı olduğu bildirildi.



Resmi haber ajansı Şinhua, Shanxi eyaletinin Linfen kentinde meydana gelen olayda, çamur ve kayaların bir maden ocağında deponun çökmesine neden olduğunu, halen enkaz altında kişilerin bulunduğunu duyurdu.



Ajans, sabah saatlerindeki olaydan sonra 300 kadar polis ve köylünün kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, depoda kaç kişinin bulunduğunun hale tespit edilemediğini kaydetti.



Şinhua, 22 kişinin kurtarıldığını, bir kişinin de yaralı olduğunu bildirdi.



