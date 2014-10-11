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Dünya

Çin'de toprak kayması: 19 ölü

Otoyol inşaatında meydana gelen heyelanda 19 kişi öldü, iki kişi de yaralandı

11 Ekim 2014 15:38

Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde otoyol inşaatı çalışmasında meydana gelen toprak kaymasında 19 işçi hayatını kaybetti.

Şinhua Ajansı'nın haberine göre, Şaanşi eyaletinin Yan'an kentinde otoyol inşaatında meydana gelen heyelanda 19 kişi öldü, iki kişi de yaralandı.

Şaanşi eyaletindeki Huangling kentini Yan'an kentine bağlayan otoyol genişletme çalışması sahasında meydana gelen heyelanda, inşatta çalışan 9 işçinin olay yerinde ve 10 işçinin hastanede öldüğü ifade edilirken yaralı iki işçinin de tedavisinin sürdüğü açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken yerel makamların başka olayların yaşanmaması için jeolojik araştırma başlattıkları bildirildi.

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