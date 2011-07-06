-ÇİN'DE TOPRAK KAYMASI: 18 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A) - 06.07.2011 - Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin Lüeyang kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 18 kişinin öldüğü bildirildi. Şinhua ajansının haberinde, şiddetli yağmurların tetiklediği toprak kaymasında 5 bin metreküp toprağın 12 evi yuttuğu belirtildi. Yetkililer, 400 kişinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiğini, felaketten 20 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Bölgede şiddetli yağışların artarak süreceği belirtilirken, yetkililer en yüksek seviyede alarm vererek bazı bölgeleri tahliye ediyor.