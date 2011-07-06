T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'DE TOPRAK KAYMASI: 18 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A)

06 Temmuz 2011 10:57

-ÇİN'DE TOPRAK KAYMASI: 18 ÖLÜ ŞANGHAY (A.A) - 06.07.2011 - Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin Lüeyang kasabasında meydana gelen toprak kaymasında 18 kişinin öldüğü bildirildi. Şinhua ajansının haberinde, şiddetli yağmurların tetiklediği toprak kaymasında 5 bin metreküp toprağın 12 evi yuttuğu belirtildi. Yetkililer, 400 kişinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye gönderildiğini, felaketten 20 kişinin kurtarıldığını kaydetti. Bölgede şiddetli yağışların artarak süreceği belirtilirken, yetkililer en yüksek seviyede alarm vererek bazı bölgeleri tahliye ediyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24