Çin'de toprak kayması: 18 ilkokul öğrencisi öldü

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 18 ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Yiliang kasabasında dün yerel saatle 08.10'da gerçekleşti. Göçük altında kalan 19 öğrenciden 18'inin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Heyelan sırasında okulun yanında bulunan 2 evin de toprağın altında kaldığı kaydedildi. 160 bin ton toprağın yer değiştirdiği sanılıyor. Bölgede yaklaşık 800 kişi güvenli yerlere tahliye edilldi. Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.