T24 LogoT24 Logo
Dünya

Çin'de toprak kayması: 18 ilkokul öğrencisi öldü

Bölgede yaklaşık 800 kişi güvenli yerlere tahliye edilldi. Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 2 bin kişi katıldı

05 Ekim 2012 12:32

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 18 ilkokul öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Yiliang kasabasında dün yerel saatle 08.10'da gerçekleşti. Göçük altında kalan 19 öğrenciden 18'inin cesedine ulaşıldığı bildirildi. Heyelan sırasında okulun yanında bulunan 2 evin de toprağın altında kaldığı kaydedildi. 160 bin ton toprağın yer değiştirdiği sanılıyor. Bölgede yaklaşık 800 kişi güvenli yerlere tahliye edilldi. Arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

İki resmi bayram sebebiyle 8 günlük tatilde olan Çin'de, öğrencilerin deprem nedeniyle ara verilen derslerdeki açığı kapatmak için okula gittiği belirtildi. Toprak kaymasının yaşandığı beldenin yakınında geçen ay bir dizi deprem meydana gelmiş, 81 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.
 

ETİKETLER

ilkokulöğrenciöldüçintoprak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24