-ÇİN'DE TOPRAK KAYMALARI PEKİN (A.A) - 08.08.2010 - Çin'in Gansu bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 80'den fazla kişi öldü. Şinhua ajansı toprak kaymalarının Gannan Tibet Otonom Bölgesi'nde meydana geldiğini, devlet yayın kuruluşu CCTV toprak kaymaları sonucu 80'den fazla kişinin öldüğünü, 2 bin kişinin akıbetinin belli olmadığını duyurdu. Şinhua ajansı bazı bölgelerde elektriklerin kesildiğini, toprak kaymalarından en çok etkilenen Zhouqu ilçesinin yarısının su altında kaldığını belirtti.