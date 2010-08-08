T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'DE TOPRAK KAYMALARI PEKİN (A.A)

08 Ağustos 2010 12:26

-ÇİN'DE TOPRAK KAYMALARI PEKİN (A.A) - 08.08.2010 - Çin'in Gansu bölgesinde şiddetli yağış sonucu meydana gelen toprak kaymalarında ilk belirlemelere göre 80'den fazla kişi öldü.  Şinhua ajansı toprak kaymalarının Gannan Tibet Otonom Bölgesi'nde meydana geldiğini, devlet yayın kuruluşu CCTV toprak kaymaları sonucu 80'den fazla kişinin öldüğünü, 2 bin kişinin akıbetinin belli olmadığını duyurdu. Şinhua ajansı bazı bölgelerde elektriklerin kesildiğini, toprak kaymalarından en çok etkilenen Zhouqu ilçesinin yarısının su altında kaldığını belirtti.    

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24