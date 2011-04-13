-ÇİN'DE TEPKİ ÇEKEN ÇILGINLIK PEKİN (A.A) - 13.04.2011 - Çin'de plastik torbacıklar içinde canlı balık, kertenkele ve kaplumbağa bulunan anahtarlık modası giderek yayılıyor. Sokaklarda, metro girişlerindeki tezgahlarda sıkça görülen canlı hayvanlı anahtarlıklarda özellikle Brezilya kaplumbağası ve kral balığı çok tercih ediliyor. Üreticisinin belirttiğine göre, minik plastik torbanın içindeki renkli sıvı hayvanın ihtiyacı olan oksijen ve besini karşılıyor. Hayvan hakları savunucuları ise plastik torbada bu hayvanların yaşamaları için yeterli oksijen bulunmadığını belirterek, giderek çılgınlık halini alan bu modaya tepki gösteriyorlar. Çin'de bu anahtarlıkların satışını yasaklayan kanunlar bulunmuyor.