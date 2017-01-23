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BBC Türkçe

Çin'de tek çocuk kuralının kalkması doğum oranlarını büyük oranda artırdı

Çin'de 1 Ocak 2016'da tek çocuk politikasının resmi olarak kaldırılmasından bu yana doğum oranında %11,5 artış yaşandı. Ülkede 2016'da 18,46 milyon çocuk dünyaya geldi.

23 Ocak 2017 19:06

Çin'in Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu (NHFPC), 1 Ocak 2016'da tek çocuk politikasının resmi olarak kaldırılmasından bu yana doğum oranında %11,5 artış yaşadığını açıkladı.

Ülkede doğurganlık yaşındaki kadınların sayısının azalmasına karşın, 2016'da 18,46 milyon çocuk dünyaya geldi.

Böylece 2000 yılından bu yana doğum oranı en yüksek değerine ulaştı.

Yetkililer 2016'da doğan bebeklerin % 45'inin bir veya daha fazla büyük kardeşi olduğunu söylüyor.

NHFPC Başkanı Yang Wenzhuang, "Doğurma yaşındaki kadınların toplam sayısı 5 milyonun altına düştü ancak doğumların sayısı oldukça yükseldi, bu da aile planlama politikalarının değişmesinin doğru zamanda yapıldığını ve etkili olduğunu gösterdi" dedi.

Wenzhuang, 2020 yılına kadar her yıl 17 ila 20 milyon arasında doğum beklediklerini söyledi.

Yetkililer 2050'ye kadar çalışma yaşına gelenlerin 30 milyon daha fazla olmasını öngörüyorlar.

Çin'deki tek çocuk politikasının aşırı nüfus artışı, fakirlik ve çevrese sorunlarının önüne geçtiği savunuluyordu.

1,5 milyon bebek kime sorarsanız sorun oldukça fazla bebek demek. Ancak işin doğrusu, bu yeterli bir sayı değil.

Çin'de tek çocuk politikası 1979 yılında uygulanmaya başladığında doğum hızı çoktan gerilemeye başlamıştı. Bu politika altında yapılan kitlesel kısırlaştırmalar ve zorlanan kürtajlar hem acımasızca, hem de gereksizdi.

Politikanın yaptığı tek şey doğurganlığı uçurumun kenarına itmekti. Şimdi Çin her yıl iş gücünden yaklaşık 5 milyon insan kaybediyor ve bu önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Çiftleri iki çocukla sınırlandıran yeni politika da hala insanların en basit haklarından birini kontrol ediyor.

Çin'de 2016 yılındaki doğumlar hakkında Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) topladığı verilerse 17,86 milyon doğum olduğuna işaret ediyor.

İki verinin uyuşmaması kullanılan istatistiksel metodlarının farklılığından kaynaklanıyor. NBS'teki numaraların anket örneğiyle toplandığı, NHFPC'ninse hastane kayıtlarını kullandığı belirtiliyor. Yetkililer iki verinin de doğum oranında önemli bir artış yaşandığını gösterdiğini söylüyor.

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