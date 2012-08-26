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Dünya

Çin'de tayfun alarmı: 39 bin tekne geri çağırıldı

Çin'de geçtiğimiz ay meydana gelen tayfunlar nedeniyle 1 milyon 300 bin kişi tahliye edilmişti

26 Ağustos 2012 17:59

Çin'in güneydoğusundaki Fucien eyaletine ulaşması beklenen iki tayfun nedeniyle bölgedeki 39 bin 649 balıkçı teknesi geri çağrıldı.

Teknelerin tayfun alarmı kaldırılana kadar limandan ayrılmaları yasaklanırken, "deniz çiftliklerinde" çalışan 23 bin 659 işçi de sığınaklara yerleştirildi.

Bölgeden Tayvan'a taşımacılık yapan feribot seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi.

Ülkede bu ayın başında Damrey ve Saola tayfunları nedeniyle eyalette 8 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyon 300 bin kişi tahliye edilmiş, büyük maddi zarar meydana gelmişti.

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