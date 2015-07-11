Çin'de tayfun alarmı, 20 bin kişi tahliye edildi

Çin'in doğu kıyısına hızla yaklaşan Çan-Hom Tayfunu nedeniyle yaklaşık 20 bin kişin, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şinhua ajansının haberinde, Çan-Hom Tayfunu'nun, Cıciang eyaletinin güneydoğu kıyılarında çok yüksek bir hıza ulaştığı belirtildi.

Tayfun alarmı nedeniyle 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 20 bin balıkçı teknesi de limana geri çağrıldı.

Ülkenin doğu sahilinde yer alan Şangay'da da tayfun alarmı verilirken, yarın beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Linfa Tayfunu iki gün önce, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletini etkisi altına almış, bölgede 31 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.