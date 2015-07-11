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Dünya

Çin'de tayfun alarmı, 20 bin kişi tahliye edildi

Tayfun alarmı nedeniyle 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 20 bin balıkçı teknesi de limana geri çağrıldı

11 Temmuz 2015 11:21

Çin'in doğu kıyısına hızla yaklaşan Çan-Hom Tayfunu nedeniyle yaklaşık 20 bin kişin, güvenli bölgelere tahliye edildi.

Şinhua ajansının haberinde, Çan-Hom Tayfunu'nun, Cıciang eyaletinin güneydoğu kıyılarında çok yüksek bir hıza ulaştığı belirtildi.  

Tayfun alarmı nedeniyle 20 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, 20 bin balıkçı teknesi de limana geri çağrıldı.

Ülkenin doğu sahilinde yer alan Şangay'da da tayfun alarmı verilirken, yarın beklenen şiddetli yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

 Linfa Tayfunu iki gün önce, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletini etkisi altına almış, bölgede 31 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

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