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Dünya

Çin'de tatil rekoru: 9,14 milyon kişi trenle seyahat etti

Çin'de 8 günlük tatilin ilk günü 9,14 milyon kişi trenle seyahat etti ve bir rekora imza atıldı

03 Ekim 2012 12:58

Çin'de ''Son Bahar Bayramı'' ve ''Guoçing'''un (Çin Ulusal Günü) birleştirilmesi ile 8 güne çıkarılan tatilin başladığı pazar günü, 9,14 milyon kişinin seyahat için treni tercih ettiği bildirildi.

Çin Demiryolları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, günlük yolcu sayısının 9,14 milyon ile rekor rakama ulaştığı kaydedildi. Geçen yıl tatilin ilk gününde 8,2 milyon kişinin tren ile yolculuk yaptığı vurgulandı.

Tatilin ilk günü Demiryolu Bakanlığı, ülke genelinde 343 yolcu treni takviyesi yaparken, toplamda sefer yapan tren sayısı 4 bin 717'ye ulaştı.

Çin'de oldukça gelişmiş trenler ve yaygın demiryolu ağları bulunuyor ve trenler halk için şehir dışı seyahatlerinde en etkili ulaşım aracı olarak görülüyor.

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