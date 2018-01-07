Çin'de tanker ile kargo gemisi çarpıştı: 32 kişi kayıp

Şangay'ın 160 deniz mil açığında tanker ile kargo gemisi çarpıştı. Kargo gemisindeki Mürettabatın tamamı kurtarılırken tankerdeki 32 kişinin kayıp olduğu bilgisi aktarıldı.

Çin’de cumartesi akşamı bir petrol tankeri ile bir kargo gemisinin çarpışması sonucu 32 kişi kayboldu. 136 bin ton İran petrolü taşıyan Panama bandıralı The Sanchi tankeri çarpışmanın etkisiyle yandı. Çin Ulaştırma Bakanlığı, tankerdeki 30 İranlı ve iki Bangladeşlinin kaybolduğunu, kargo gemisindeki 21 kişinin ise kurtarıldığını açıkladı. Şangay’ın 160 deniz mili (296 kilometre) açığında gerçekleşen çarpışmanın ardından bölgede kurtarma çalışmalarına katılması için sekiz gemi gönderildi.

Geminin seyahat verilerini yayınlayan Reuters’a göre, tanker İran’ın Hark Adası’ndan Güney Kore’nin Daesan kentine gidiyordu. Gemideki petrolün değeri ise 60 milyon dolar (yaklaşık 222 milyon TL) olarak tahmin ediliyor. Çin Ulaştırma Bakanlığı’na göre mürettebatının tamamı kurtulan Hong Kong bandıralı CF Crystal kargo gemisi ise ABD’den Çin’e tahıl taşıyordu. CF Crystal gemisinin 21 kişilik Çinli mürettebatının hepsi kurtarıldı ve Çin Ulaştırma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre gemide ciddi bir hasar yok .