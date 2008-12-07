Çin'de sosyal patlama uyarısı

Komünist Parti üyelerinden ve Central Party School'da araştırmacı olan Zhou Tianyong, Reuters'a yaptığı açıklamada, büyüme oranının gelecek yıl yüzde 7,5'e gerilemesi durumunda, fakir, işsiz işçi ve çiftçi sayısının artacağına, hırsızlık ve soygunların toplumsal istikrarı bozacağına dikkat çekti.Birçok ülke yüzde 7,5'lik bir büyümenin hayalini kuruyor ama Çin açısından bu rakam kırsal kesimden kentlere akan milyonlarca Çin köylüsü için istihdam yaratılmasının zorlaşacağı anlamına geliyor.Çin hükümeti yavaşlayan ekonomiyi canlandırmak amacıyla 586 milyar dolarlık teşvik paketi açıklamıştı. Eyalet yönetimleri de 1.4 trilyon dolarlık altyapı yatırımı ve harcama planlarıyla ekonominin canlandırılmasına katkıda bulunacak.