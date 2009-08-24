Çin'de Şincan davası başlıyor

Geçen ay Şincan eyaletinde yaşanan olaylara karıştıkları gerekçesiyle 200'den fazla kişinin yargılanmasına başlanacak.

İngilizce yayınlanan China Daily gazetesinin haberine göre, yargılamalar bu hafta içinde Sincan eyaletinin başkenti Urumçi'de başlayacak.

Sanıklara yöneltilen suçlamalar arasında, kamu malı ve toplu ulaşım araçlarına zarar vermek, başkalarına fiziksel zarar vermek üzere kalabalıkları örgütlemek, soygun, cinayet ve kundaklama var. Gazete haberine göre, gözaltıların çoğunun Urumçi ve Uygur kökenli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kaşgar kentlerinde yapıldı.

Çin polisi Uygurlar ve Han Çinlileri arasında resmi rakamlara göre 200'e yakın kişinin öldüğü olayların ardından 1500 kişiyi gözaltına almıştı.

170 Uygur, 20 Çinli avukat

Haberde, davada yargılananların kaçının Uygur, kaçının Han Çinlisi olduğunu yer almadı. Ancak sanıkları savunmak için, 170 Uygur kökenli, 20 de Han Çinlisi avukatın görevlendirildiği kaydedildi.

Gazete, geçen hafta da aralarında üzerinde kan lekeleri bulunan tuğla ve sopaların da bulunduğu 3300 farklı kanıt toplandığını yazmıştı.

Kanıtlar arasında 91 video görüntüsü ve 2169 fotoğraf bulunduğu belirtilmişti.

Gazete, güvenlik önlemlerinin zaten sıkı olduğu Urumçi'de, özellikle mahkeme binası civarında daha da yoğunlaştırıldığını bildirdi. Urumçi'deki olaylar, bir fabrikada çıktığı belirtilen kavganın ardından 5 Temmuz'da Uygur gençlerin gösterisiyle başlamıştı.

Çin'e göre sorumlu Rabiya Kadir

Çin hükümeti, bu gösteriyi izleyen şiddet olaylarının, Rabiya Kadir'in liderliğini yaptığı ülke dışında yaşayan Uygurlar tarafından organize edildiğinde ısrar ediyor.

Pekin yönetimi, Kadir'e vize veren Avustralya ve Japonya gibi ülkelere şikayetlerini diplomatik yollardan bildirmişti. Bölgedeki Müslüman Uygurların çoğu, Çin merkezi yönetiminden daha fazla özerklik ve dinlerine saygı gösterilmesini istiyor.

Şincan'da yaşananlar, Çin'de onyıllardır meydana gelen en büyük etnik şiddet olaylarıydı. Çin hükümeti, olaylarda 197 kişinin öldüğünü, 1700'den fazla kişinin de yaralandığını belirtiyor. Hükümet ayrıca ölenlerin çoğunun Han Çinlisi olduğunu savunuyor.

Ancak Dünya Uygur Kongresi, olaylarda çok sayıda Uygur'un da öldüğünü kaydediyor.