Çin'de sigara içerek ekonomik krizle mücadele

Çin'de, ekonomiyi canlandırmak adına sigara içilmesini teşvik etmek amacıyla memurlara gönderilen tebliği, tepkiler üzerine geri çekildi



Çin'in Hubei eyaletinin Gongan bölgesi, "ekonomiyi canlandırmak için memurların belirlenen miktarda sigara içmelerinin" istendiği tebliği geri çekti.



Söz konusu tebliğin gazetelerde çıkmasından sonra, Gongan yönetiminin internet sitesinde yayımlanan bir yazıda, tebliğin mart ayında, yönetimin gelir kaybetmesine yol açan sahte ve yasa dışı sigara kaçakçılığıyla mücadele için çıkarıldığı belirtildi.Yazıda, tebliğin ortaya çıkması üzerine yürürlükten kaldırıldığı kaydedilirken ayrıntı verilmedi.



Bununla birlikte, kaçak sigara kullanıp kullanmadıklarını saptamak için yerel hükümet görevlilerinin sigara alışkanlarının takip edileceği kaydedildi.



Dün yayımlanan haberlere göre, Gongan yönetiminin tebliğinde, yerel yönetim görevlilerinden yılda 230 bin paket sigara tüketmeleri isteniyordu.



Tebliğde ayrıca, "hedefleri yakalamakta başarısız" olan veya komşu eyaletlerde üretilen rakip markaları içenlerin cezalandırılacağı da bildiriliyordu.



Tebliğin, sigaradan elde edilecek vergi gelirinin artırılmasını ve yerel sigara üreticilerini, ülkenin sayıları 100'ü bulan diğer sigara üreticilerinin rekabetine karşı korumayı amaçladığı belirtilmişti.