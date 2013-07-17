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Dünya

Çin'de şiddetli yağışlar sebebiyle 58 kişi öldü

Sıçuan eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlara bağlı sel ve toprak kaymasında 58 kişi öldü, 175 kişi kayboldu.

17 Temmuz 2013 13:23

Çin'in güneybatısındaki Sıçuan eyaletinde geçen hafta şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sel ve toprak kayması nedeniyle 58 kişi yaşamını yitirirken, 175 kişi kayboldu. 
 
Eyaletin Sel ve Kuraklık Önleme İdaresi, Duciangyan kentindeki bir köyde meydana gelen toprak kaymasında 47 kişinin öldüğünü, 117 kişinin de halen kayıp olduğunu kaydetti. 
 
Yetkililer bir hafta içinde eyaletteki şiddetli yağış ve bunlara bağlı felaketler nedeniyle 13 bin 400 evin yıkıldığını, 3,47 milyon kişinin selden olumsuz etkilendiğini belirtti. 
 
Bölgede 300 bin kişinin tahliye edildiği ifade edilirken, doğrudan ekonomik kaybın yaklaşık 3,28 milyar dolar olduğu açıklandı. 
 
Çin'in kuzey bölgelerinde halen şiddetli yağışlar sürüyor.

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