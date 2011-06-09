-ÇİN'DE SELLERİN BİLANÇOSU ARTIYOR ŞANGHAY (A.A) - 09.06.2011 - Çin'de kuraklığın ardından başlayan şiddetli yağmurlar nedeniyle meydana gelen sellerde 52 kişinin öldüğü, 32 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Şinhua ajansının haberine göre, Çin Sel Kontrol ve Kuraklıkla Mücadele İdaresi Başkan Yardımcısı Şü Çingpıng, sellerin ülkenin güneybatısı ve iç kesimlerden 12 eyalette 4,81 milyon insanı etkilediğini söyledi. Şü, sellerin 7 bin 462 eve zarar verdiğini, 255 bin hektarlık tarım arazisinin sular altında kaldığını ve mali zararın 4,92 milyar yüen (yaklaşık 1,2 milyar TL) olduğunu kaydetti. Ülkede şiddetli yağmurlar 3 Hazirandan bu yana özellikle kuraklıkla mücadele eden Yangzı deltası çevresinde etkili olmuş, Ciangşi, Hunan ve Guicou eyaletlerindeki akarsularda su seviyelerinin aşırı yükselmesine yol açmıştı.