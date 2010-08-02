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Dünya

ÇİN'DE SELLER SUSUZ BIRAKTI PEKİN (A.A)

02 Ağustos 2010 11:55

-ÇİN'DE SELLER SUSUZ BIRAKTI PEKİN (A.A) - 02.08.2010 - Çin'de son yılların en ciddi sel felaketiyle mücadele edilirken, bir şehirde 300 bin kişiye su verilemiyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Jilin eyaletine bağlı sanayi şehri Tonghua'da su borularının yoğun yağışlardan zarar görmesinden dolayı 300 bin kişi iki gündür susuz kaldı. Şinhua haber ajansı, boruların onarımı için 300 işçinin çalıştığını bildirdi. Çin'i etkisi altına alan sellerden son etkilenen eyalet olan Jilin'de birkaç günde sellerden dolayı ölenlerin ve kaybolanların sayısı 100'ü geçti. Eyalette 37 bin ev yıkılırken, 125 bin ev hasar gördü. Yerel yetkililer, 592 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini açıkladı.

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