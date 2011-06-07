-ÇİN'DE SELLER 14 CAN ALDI ŞANGHAY (A.A) - 07.06.2011 - Çin'in güneybatı bölgelerinde uzun süredir devam eden kuraklığın ardından başlayan şiddetli yağmurların tetiklediği seller nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin kaybolduğu bildirildi. Şinhua ajansının resmi kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, seller nedeniyle Guizou eyaletinde 45 bin kişi tahliye edildi, 3 bin kişi de bölgede mahsur kaldı. Bölgede bir kasabanın sular altında kaldığı belirtilirken, seller nedeniyle birçok köy ve kasabada iletişim ve güç kaynaklarının kesildiği kaydedildi. Yüzlerce ev ve aracın yanı sıra sellerde birçok yol ve köprünün de zarar gördüğü belirtilirken, 5 bin 500 hektar ekili alanın etkilendiği bildirildi.