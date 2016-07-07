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Dünya

Çin'de sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'a yükseldi

26 eyaleti etkisi altına alan sel felaketinin ülkede son 18 yılda yaşananların en kötüsü olduğu belirtildi

07 Temmuz 2016 19:12

Çin 1998'den beri yaşanan en kötü sel felaketiyle karşı karşıya... Yangtze nehri kenarındaki pek çok kenti etkisi altına alan sel felaketinde ölenlerin sayısı 140'ı buldu.

Ülkenin doğusundaki 10 milyon nüfuslu Vuhan kenti şiddetli yağıştan en çok etkilenen yer oldu. Kentte yaşanan sel nedeniyle yaşam durma noktasına geldi.

Ölü sayısı 140 olarak açıklanırken polis kayıpların da olduğunu belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Cuma günü Tayvan ve Çin’i vurması beklenen süper tayfun nedeniyle kentte daha çok yağış bekleniyor.

Çin devlet televizyonunun haberine göre 26 eyaleti etkisi altına alan sel felaketinin ülkede son 18 yılda yaşananların en kötüsü olduğu belirtiliyor.

Çin’e yılda düşen ortalama yağış miktarının bu yıl yüzde 23 üzerine çıkıldığı ifade ediliyor.

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