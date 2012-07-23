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Dünya

Çin'de sel felaketi: 36 kişi hayatını kaybetti

Çin'in başkenti Pekin'de dün başlayan son 61 yılın en şiddetli yağışlarında ölü sayısının 36'ya yükseldiği bildirildi

23 Temmuz 2012 11:55

Çin'i etkisi altına alan fırtınanın neden olduğu şiddetli yağışlar ve bundan dolayı meydana gelen toprak kayması sonucu başkent Pekin ile ülkenin çeşitli bölgelerinde 36 kişi öldü.

Şiddetli yağışlarda 25 kişi boğularak hayatını kaybederken, bina çökmesi sonucu enkaz altında kalıp ölenlerin sayısının 5 olduğu açıklandı. Bir kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği başkent Pekin'de 5 kişinin ise elektrik akımına kapılarak öldüğü belirtildi.

 

Pekin'de binlerce kişi tahliye edildi

 

Şinhua ajansı, ayrıca Pekin'in bazı kesimlerinde yaşayan 14.500 kadar kişinin tahliye edildiğini kaydetti.

Havaalanı yetkilileri, Pekin havaalanında yağışlar nedeniyle 229 iç hat ve 14 dış hat seferinin iptal edildiğini, ayrıca seferlerde yeni gecikmelerin olacağını duyururken, Beijing News gazetesi iptal edilen ve ertelenen seferler nedeniyle dün 23.30'dan beri 80 bin yolcunun havaalanında mahsur kaldığını duyurdu.

Çinli meteoroloji yetkilileri bugün yaptıkları açıklamada, gelecek 24 saatte Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Tianşin kenti, İç Moğolistan, Siçuan, Yunnan, Guangdon ve Hainan kentlerini içine alan bölgede yeni fırtınalar beklendiği uyarısında bulundu.

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