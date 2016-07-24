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Dünya

Çin’de sel felaketi; 114 kişi hayatını kaybetti

Yağışlara bağlı doğrudan ekonomik kayıp 3 milyar dolara ulaştı

24 Temmuz 2016 02:33

Çin'de meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükselirken, kaybolanların sayısı ise 111'e ulaştı.

Şinhua ajansının haberine göre ülkenin kuzey ve doğusunda bulunan Hıbey, Hınan ve Şanşi eyaletlerinde hafta başından bu yana süren şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve heyelanlarda 114 kişi hayatını kaybetti, 111 kişi kayboldu.

Şiddetli yağışların etkili olduğu bölgelerde 9 milyona yakın kişi olumsuz etkilendi, 400 bine yakın kişi güvenli bölgelere tahliye edildi, 100 bine yakın evde hasar oluştu. 

Bazı bölgelerde aşırı yağışlar, iletişim ve elektrik hatlarında kesinti yaşanmasının yanı sıra altyapı ve yolları kullanılamaz hale getirdi.

Diğer yandan ülke genelinde, 1.5 milyon hektarın üzerinde ekili tarım arazisi zarar görürken, yağışlara bağlı doğrudan ekonomik kayıp 3 milyar dolara ulaştı.

 

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