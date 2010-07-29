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Dünya

Çin'de sel 30 bin kişi mahsur bıraktı

Çin'in kuzeydoğusunda bir kasabada sel sonucu 30 bin kişiyi mahsur kaldı. Kasabaya 200 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.

29 Temmuz 2010 03:00

T24 - Çin'in kuzeydoğusunda bir kasabada sel sonucu 30 bin kişiyi mahsur kaldı. Kasabaya 200 kişilik kurtarma ekibi sevk edildi.

Jilin eyaletinin Kouçien kasabası şiddetli yağış sonrası bir göletle iki nehir taşması sonucu sular altında kaldı.

Eyaletin Jilin kentinde ise bir kimyevi ürün fabrikasını basan sel suları patlayıcı sıvı dolu bin kadar varili Şongua nehrine sürükledi.

Çevre yetkilileri, patlayıcıların suya karışması endişesiyle nehir suyunda sürekli ölçümler yapıldığını söylüyor.

Yetkililer son haftalardaki şiddetli yağışların son 10 yılın en büyük sel felaketine yol açtığını söylüyor.

Ülke genelinde birçok köprü çökerken, toprak kayması sonucu çok sayıda ev yıkıldı.

　

928 kişi öldü

Devlet medyasına göre, seller sonucu şimdiye kadar 928 kişi öldü. 477 kişi ise kayıp.

Şinhua haber ajansına göre Kouçien kasabasıyla haberleşme kesilirken, tren istasyonunda 80 yolcu ve çalışan mahsur kaldı.

Güneydeki Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ise Yangçe ve Han nehirlerinin birleştiği noktada sel olasılığına karşı nehir kıyılarına kum torbalarıyla set çekiliyor.

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