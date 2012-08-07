Çin'de sahte ilaç üreten şebeke çökertildi

Bu ilaçlar dünyanın dört bir yanına gönderilirken, denetimi çok zor olan internet ve radyo gibi iletişim araçlarıyla Türkiye'de de satılıyor. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Semih Güngör; "Bu konudan biz de çok şikayetçiyiz. Denetimi çok zor. İnternetten, radyolardan neredeyse bedavaya ilaç satılıyor" dedi.

2 bin kişi tutuklandı

Çin polisi ülke çapında düzenlediği bir operasyonda, yaklaşık 2 bin kişiyi, sahte ilaç ürettikleri suçlamasıyla tutukladı.

Kamu güvenliği bakanlığından yapılan açıklamada, 180 milyon dolar ederinde sahte ilaca el konduğu ve 1100 üretim tesisinin imha edildiğini bildirdi. 18 bin polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, diyabetten tansiyona kadar çok çeşitli hastalıkların sahte veya hileli ilaçlarını ele geçirdi. Sahte ilaç üreticilerinin internette, gazetede ve televizyonda ürünlerini pazarlayacak kadar ileri gittiklerini açıklayan bakanlık, bu ilaçların karaciğer ve böbrek tahribatından kalp yetmezliğine birçok hastalığa neden olabileceğini belirtti. Çin’de bir ilaç skandalı da, bu sene başlarında, ciddi organ hasarlarına neden olabilen krom içeren ilaç kapsüllerinin ortaya çıkmasıyla yaşanmıştı. Yetkililer halkı, reklamlara kolay kanmamaları ve güvenilir eczanelerle hastanelerden ilaç almaları yönünde uyarıyor.

Eczacılar Odası Başkanı açıklama yaptı

İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Semih Güngör, bu ilaçların Türkiye'ye de girebildiğini, internetten satılan ilaçların denetiminin çok zor yapıldığını belirtti. Güngör konuya ilişkin hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada; "İnternet üzerinden dünya kadar satışlar yapılıyor, yurtdışı bağlantılı satışlar yapılıyor. Hostingi yurtdışından alıp, siteyi burada açabiliyorlar. Envai çeşit yol var bunu yapmak için. Birçok yerden giriş yapılabilir. Bu tür satışlar bizim de sıkıntılı olduğumuz bir konu, denetimi çok zor. Bir düzenleme yapılması gerekiyor bu konuyla ilgili. Yasal yollardan besin desteğinin girişi Tarım Bakanlığı üzerinden izin alarak giriyor. Türkiye'ye artık çok rahat giriyor. Ürün girişlerinin yüzde 95'i Tarım Bakanlığı üzerinden giriyor.

Radyolardan birçok ürün neredeyse bedavaya satılıyor. Televizyon ve internette aynı şekilde. Bu ürünlerin kaynağını bilemiyoruz" dedi.