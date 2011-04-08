-ÇİN'DE RÜŞVETE ÖMÜR BOYU HAPİS PEKİN (A.A) - 08.04.2011 - Çin'de Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin eski başkan yardımcısı Li Tangtang rüşvet almak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ülkenin güneybatısındaki Çongçing şehrinin 5 nolu Halk Mahkemesi Li'nin bütün mal varlığına el konulmasını ve siyasi haklarından mahrum edilmesini de kararlaştırdı. Mahkemenin kararında Li'nin 1998 ile 2009 yılları arasında otomobil şirketleri, emlakçılar ve şahıslardan toplam 7,68 milyon yuan (1,17 milyon ABD doları) rüşvet aldığı belirtildi. Kararda Li'nin Şaanşi eyaletinde üst düzey görevdeyken bazı kurum ve şahısların toprak almalarında, ihale kazanmalarında ve iş bulmalarında görevini kötüye kullandığı da belirtildi. Li, daha önce Baoci şehri parti sekreter yardımcılığı ve belediye başkan yardımcılığı, Şianyang şehri parti sekreterliği ve belediye başkanlığı ve 1998 ile 2008 arasında Şaanşi eyaleti başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Şinhua haber ajansı, itirafta bulunmasından ve yasadışı yolla elde ettiği gelirin bir kısmını geri vermesinden dolayı Li'nin hafif ceza aldığını bildirdi. Çin Komünist Partisi üyeliğinden ve Parti'deki görevlerinden 1 Mart'ta ihraç edilen Li'nin mahkeme kararına itirazda bulunup bulunmayacağı bilinmiyor.