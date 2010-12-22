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Dünya

ÇİN'DE ROBOT GARSONLAR İŞBAŞINDA JİNAN (A.A)

22 Aralık 2010 12:39

-ÇİN'DE ROBOT GARSONLAR İŞBAŞINDA JİNAN (A.A) - 22.12.2010 - Çin'deki bir restoran müşterilerine, sabrı hiç tükenmeyen ve asla bahşiş almayan robot garsonlarla hizmet veriyor. Şandong eyaletinin batısındaki Jinan'da bulunan Dalu Robot restoranında, bilim kurgu efsanesi "Yıldız Savaşları"nı hatırlatan robotlar, garson ve resepsiyon görevlisi olarak müşterileri memnun etmeye çalışıyor.  Hareket sensörü yardımıyla hizmet veren ondan fazla robotun bulunduğu restoranın sahibi Zang Yongpey, böylelikle ülkesinin gelişen teknolojide ciddi bir rakip olduğunu tüm dünyaya göstermeyi umduğunu söyledi. 100 kadar kişiyi ağırlayabilen restoranda, dans eden ve konuşan bir robot da müşterileri eğlendiriyor.  Her biri 6 bin dolara mal olan robotların sayısını önümüzdeki aylarda 30'a çıkarmayı hedefleyen Zang, ayrıca restoranının çalışanlarını yeni yeteneklerle donatmayı da amaçlıyor.

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