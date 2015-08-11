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Ekonomi
Deutsche Welle

Çin'de rekor devalüasyon

Çin Merkez Bankası, ihracattaki sert gerilemenin ardından yuanın referans değerini yüzde 1,9 oranında düşürdü.

11 Ağustos 2015 14:26


Çin Merkez Bankası, Çin'in resmi para birimi yuanın referans değerini yüzde 1,9 oranında düşürdü. Böylece yuan dolar karşısında son üç yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Bunun, son 20 yılın en büyük devalüasyonu olduğu belirtildi.

Yuan, diğer para birimleri gibi serbest piyasada işlem görmediği için, sabit döviz kuru uygulamasında kabul edilen değer büyük önem taşıyor.

Merkez Bankası, devalüasyonun ‘tek sefere mahsus' bir işlem olduğunu açıkladı. Banka, yuanın ‘uygun' bir değerde sabit tutulacağını duyurdu.

Devalüasyon, Çin'de ihracatın yavaşladığı bir döneme tekabül etti. Temmuz ayında, Çin'in ihracatında bir önceki aya oranla yüzde 8,3'lük gerileme meydana gelmişti.

Dış ticaretin olumsuz seyretmesi halinde, bu senenin yüzde 7'lik büyüme hedefinin tutturulamamasından endişe ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Merkez BankasıBankasıDeutsche Welle Türkçe dpa BÖ/HS

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