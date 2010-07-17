-ÇİN'DE PETROL BORU HATTINDA PATLAMA PEKİN (A.A) - 17.07.2010 - Çin'in kuzeyindeki Dalyan kentinin işlek limanında bir petrol boru hattının patlaması sonucu çıkan yangın 15 saatte söndürülebildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı patlama gece meydana geldi. Yaklaşık 2 bin itfaiye görevlisi, yangını kontrol altına almak ve ikinci boru hattında yeni bir patlamayı engellemek için çalıştı. Alevlerin yüksekliğinin 30 metreye kadar çıktığı yangına yol açan patlamanın nedeni henüz tespit edilemezken, patlamanın limanda bir tankere petrol doldurulmasından sonra meydana geldiği haber verildi. Patlamadan önce tankerin limandan güvenli şekilde ayrıldığı belirtildi. Bu arada, yetkililerin tedbir olarak çevredeki yaklaşık 600 evin tahliye edilmesini değerlendirdiği bildirildi.