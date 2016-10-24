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Dünya

Çin'de patlama; 7 ölü, 94 yaralı

Patlamaya, kaçak depolanan patlayıcı maddelerin neden olabileceği öne sürüldü

24 Ekim 2016 20:46

Çin'de meydana gelen patlamada en az 7 kişi öldü, 94 kişi yaralandı.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesinin haberine göre, Çin'in kuzeybatısında bulunan Şaanşi eyaleti yetkilileri, eyaletin Fugu vilayetinde meydana gelen patlamada en az 7 kişinin öldüğünü, 94 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamaya, kaçak depolanan patlayıcı maddelerin neden olabileceği öne sürülmüştü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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