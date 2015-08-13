Çin'de patlama: 7 ölü, çok sayıda yaralı

Çin'in kuzeyindeki Tiencin şehrinde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 7 kişi öldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

Şinhua ajansının haberinde, patlamanın, Yeni Binhay bölgesinde "tehlikeli maddelerin" saklandığı bir depoda meydana geldiği belirtildi.

Çin resmi medyasına göre olay nakliye edilen patlayıcıların havaya uçmasıyla yaşandı.

Şinhua haber ajansı ilk patlamayı 30 saniye sonra ikincisinin izlediğini ve daha sonra yakında başka patlamalar olduğunu bildirdi.

Şiddetli patlama nedeniyle bölgede bulunan binaların camlarının kırıldığı veyüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralıların tedavi edilmek üzere çevrede bulunan hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Bölgede patlamanın ardından geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı.

Patlamaların yarattığı yer sarsıntısının Tiencin'in birkaç kilometre uzağında hissedildiği söyleniyor.

Patlamanın ardından meydana gelen yangının kontrol altına alındığı ifade edilirken, söndürme çalışmalarına katılan 2 itfaiye erinden haber alınamadığı öğrenildi.

Tiencin başkent Pekin'in güneybatısında 7,5 milyon kişinin yaşadığı büyük bir liman ve sanayi kenti.