Çin'de 'patent başvurusu' rekoru kırıldı

Dünya Fikri Mülkiyet Hakları Örgütü (WIPO), Çin'in 2015 yılında bir milyondan fazla patent başvurusu alarak bu alanda rekor kırdığını açıkladı.

Şinhua ajansının WIPO açıklamasına dayandırdığı haberinde, Çin Patent İdaresinin 2015 yılında ülke içinden ve dışından 1 milyon 101 bin 864 patent başvurusu aldığı bildirildi.

Dünyada geçen yıl toplam patent başvurusunun yaklaşık 2,9 milyon olduğu ifade edilen haberde, bir önceki yıla göre 2015'te başvuru sayısında yüzde 7,8 artış gözlendiği kaydedildi.

Dünyada geçen yıl en çok patent başvurusu, Çin'den sonra, ABD, AB, Japonya ve Hindistan'a yapıldı.