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Dünya

Çin'de palalı saldırı: 27 ölü, 109 yaralı

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir tren istasyonuna gelen palalı şahıslar 27 kişiyi öldürdü

02 Mart 2014 10:13

Çin'in güneybatısındaki Kunming kentinde bir tren istasyonuna saldırı düzenlendi. Saldırıda 27 kişi öldü, 109 kişi yaralandı.

CİHAN'da yer alan habere göre Çin'in resmi haber ajansı Xinhua, Kunming istasyonunda düzenlenen saldırıda 109 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yerel K6 televizyonu da bazı saldırganların polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Çin medyasında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, ameliyat maskeleri takan saldırganlar, bilet kuyruğundaki insanlara rastgele saldırdı.

Saldırganların sayısı hakkında ise çelişkili bilgiler verildi.

Olayın duyulmasının ardından eyaletin farklı bölgelerinde de benzer saldırıların düzenlendiği iddiaları ise polis tarafından yalanlandı.

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