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Dünya

ÇİN'DE OTEL YANGINI: 10 ÖLÜ PEKİN (A.A)

01 Mayıs 2011 14:35

-ÇİN'DE OTEL YANGINI: 10 ÖLÜ PEKİN (A.A) - 01.05.2011 - Çin'in kuzeydoğusunda bir otelde çıkan yangında, 10 kişinin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Yeni Çin haber ajansının haberinde, Jilin eyaletindeki Tonghua kentinde çıkan yangının, ucuz oteller zinciri Home Inns'e ait bir otelde çıktığı kaydedildi. Ajans, yangının merdiven boşluğunda başladığını ve 10 kişinin dumandan boğularak ölmesine yol açtığını belirtti. Haberde, yarım saat süren yangının söndürüldüğü kaydedildi. Bina yangınlarının çok sık görüldüğü Çin'de, yangınların çoğu zaman binalardaki güvenlik standartlarına uyulmamasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

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