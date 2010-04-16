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Dünya

Çin'de ölü sayısı 800'e yaklaştı

Çin'in Tibet sınırı yakınlarındaki Yuşu özerk bölgesindeki depremin ardından yardım çalışmaları hız kazandı.

16 Nisan 2010 03:00

T24 - Çin'in Tibet sınırı yakınlarındaki Yuşu özerk bölgesinde yaklaşık 800 kişinin ölümüyle sonuçlanan depremde yardım çalışmaları hız kazandı.


Yardım çalışmalarına Tibetli rahipler de katılırken bazıları kazma kürek ya da bazen çıplak elle enkaz kaldırma çalışmalarına yardım ederken, bazı rahipler de depremzedelerin yakınlarını bulmasına yardımcı oluyor.


BBC Türkçe'nin haberine göre Tibetli rahipler depremzedeler için aşevleri de oluştururken Çin hükümetinin gönderdiği iş makinaları da bölgeye ulaştı.


Bu gelişmenin ardından ilkel yöntemlerle yürütülen kurtarma çalışmalarının hızlanması bekleniyor.



Yardım akışı hızlandı



Bölgeyi ziyaret eden Çin Başbakanı Wen Jiabao da depremzedeler için tüm imkanların seferber edileceğini dile getirdi.


15 bin kişinin evsiz kaldığı Yuşu'da halen çok sayıda depremzede geceyi dondurucu soğukta dışarıda geçiriyor.


Deniz seviyesinin 4 bin metre üzerinde olan Yuşu'da geceleri sıcaklık sıfırın altına düşüyor.


Yıkılacağı korkusuyla, evleri ayaktan kalanlar da dışarıda gecelemeyi tercih ediyor.


Birçok kişi de evlerinden kurtarabildikleri eşyalarla birlikte bölgeyi terk ediyor.


Çarşamba günkü depremin zarar verdiği telefon ve enerji nakil hatları da hala tamir edilebilmiş değil.


Fay hatları üzerindeki Tibet platosu depremlerin sık sık yaşandığı bir alan.


2008 yılında Çin'in Sişuan bölgesini vuran büyük depremde 90 bin kişi ölmüş ya da kayıplara karışmıştı.

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