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Dünya

ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ ŞANGHAY (A.A)

24 Temmuz 2011 11:51

-ÇİN'DE ÖLÜ SAYISI 35'E YÜKSELDİ ŞANGHAY (A.A) - 24.07.2011 - Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletinde hızlı trenin iki vagonunun raydan çıkarak köprüden uçması sonucu ölü sayısı 35'e yükselirken, yaralı sayısının 210 olduğu bildirildi. Şinhua ajansı, ölenler arasında iki yabancının da olduğunu bildirdi, ancak ayrıntı vermedi. Yarı resmi Çin Haber Servisi de  yabancılardan birinin 20'li yaşlarında bir kadın olduğunu kaydetti.  Kurtarma ekipleri, enkazda hala yaralılar olduğu varsayımıyla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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