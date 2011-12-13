-Çin'de okul otobüsü yoldan çıktı: 15 ölü PEKİN (A.A) - 13.12.2011 - Çin'in doğusunda ilkokul öğrencilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak sulama kanalına düşmesi sonucu 15 çocuk öldü. Jiangsu eyaletinin adının açıklanmasını istemeyen yetkilisi, kazada 15 çocuğun öldüğünü, biri ağır 8 çocuğun yaralandığını söylerken, Şinhua'nın haberinde, kaza sırasında 52 kişilik otobüste 29 kişinin bulunduğu belirtildi. Otobüs şoförü tutuklanırken, kazadan sonra yakındaki bir fabrikada çalışanların, yardım çığlıklarını duyarak olay yerine geldikleri, otobüsün camlarını kırarak öğrencileri aracın içinden çıkardıkları kaydedildi. Görgü tanıklarından biri, otobüsteki çocukların yaşlarının 6 ila 14 olduğunu söyledi.