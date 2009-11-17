Çin'de 'ObaMao' fırtınası esiyor

İnternete yasak eleştirisi

İlk Asya gezisi çerçevesinde Çin’e giden ve Komünist devrimin lideri Mao Zedong’la sentezlenip ‘ObaMao’ karakterine dönüştürülen ABD Başkanı Barack Obama, Pekin’e “Düşman olmamız gerekmiyor” mesajı verip özgürlükler konusunda usturuplu iğnemelerde bulundu.Dün Şanghay’daki Bilim ve Teknoloji Müzesi’nde 500 üniversiteli gençle söyleşen Obama, liderlik sorumluluğunu paylaşan iki ülke arasındaki ‘yapıcı ve kapsamlı’ ilişkilerin iklim ve nükleer silahsızlanma gibi kritik sorunların çözümü için vazgeçilemez olduğu vurgusu yaptı. ABD’nin Pekin Büyükelçisi Jon Huntsman’un mükemmel Çincesiyle tanıttığı Obama “Ne dedi bilmiyorum, umarım iyidir” espirisiyle sahneye çıktı. Çince ‘Merhaba’ diyen Obama, Çin’in yükselişini önlemeye çalışmadıklarını belirtip, ikili ticaretin dengeli olduğu oranda gelişeceğini savundu. ABD’nin son aylarda Çin mallarına vergi koymasına kızan Pekin, Washington’u korumacılıkla suçluyor. Pekin’in insan hakları ihlalleri karşısında yeterince sert durmamakla eleştirilen Obama, ABD’nin kendi yönetimini hiç kimseye empoze etmeye çalışmadığını, ancak ifade, inanç ve bilgiye erişim özgürlüğü gibi prensiplerin Amerikan idealleri değil ‘evrensel haklar’ olduğunu söyledi. “Etnik ve dini azınlıklar dahil herkes bu haklara erişebilmeli” diyen Obama, ABD’nin sicilinin de mükemmel olmadığını ekledi.ABD Başkanı, 250 milyondan fazla internet kullanıcısının bulunduğu Çin’de sanal alemde uygulanan ‘Çin Güvenlik Seddi’ lakaplı sıkı kontrolleri “Duymak istemediğim fikirleri duymak zorunda kalmak, daha iyi bir lider olmamı sağlıyor” diye eleştirdi. Blackberry’sinden vazgeçmemek için gizli serviste pazarlık etmiş Obama, Çin’de yasaklı olan Twitter’da 2.7 milyon kişinin takip ettiği sayfasındaki mesajları Demokrat çalışanlarının yazdığını itiraf etti: “Hiç Twitter kullanmadım. Gençler gibi mesaj yazamıyorum, başparmaklarım yeteneksiz.” Bir soru üzerine Nobel Barış Ödülü’nü haketmediğini belirten Obama, Tayvan konusunda ‘Tek Çin’ politikası izlediklerini yinelerken ABD’nin Tayvan’a silah satmasıyla ilgili bir soruya yanıt vermedi, Tibet’le ilgili de açıklama yapmadı.