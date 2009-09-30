Çin'de 'ObaMao' dönemi

Çin'de bir girişimci, Çin Komünist Partisi'nin meşhur yeşil üniforması içerisindeki Mao'nun resmini değiştirerek, başında parti şapkası ve kızıl yıldızın bulunduğu ABD Başkanı Barack Obama resimli tişört, çanta ve cüzdanlarda 'Oba Mao' karakterini oluşturdu.CCTV'nin (Çin Merkez Televizyonu) haberine göre, Pekin'de turistlerin yoğun olarak bulunduğu Houhay adlı turistik bir bölgede satılan ürünler yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çeken hediyelerden biri haline geldi.Tasarladığı "Oba Mao" ürünlerinin çok satıldığını belirten tasarımcı Liu Mingcie, 'İnsanlar, Mao'nun yüzünün olması gereken yerde birden Obama'nın yüzünü görünce çok eğleniyorlar' dedi.Obama'nın karizmatik bir lider olduğunu söyleyen Liu, Obama'nın 'Oba Mao' olmasının ardından Çin'deki ününün daha da arttığını ifade etti.Amerikan 'Time' dergisinin de benzerini hazırlayan Liu, derginin kapağına, tasarladığı 'Oba Mao' karakterini yerleştirerek altına 'Mao benim çok yakışıklı olduğumu söylüyor' diye yazdı.Obama'yı sevenlerin de sevmeyenlerin de 'Oba Mao'yu sevdiklerini söyleyen Liu, ürünlerin bu kadar tutulacağını kendisinin bile tahmin edemediğini ifade etti.Önceden 'Siemens AG' ve ABD menşeli 'Cisco Systems' şirketlerinde tasarım mühendisi olarak çalışan Liu, Obama'ya, Mao'nun kıyafetlerini giydirmenin çok kolay bir tasarım olduğunu kaydetti.Çin'de 'Oba Mao'nun çok tuttuğunu belirten Liu, yılbaşından önce 'Oba Mao' iç çamaşırları tasarlayacağını açıkladı.