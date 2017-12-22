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Dünya

Çin'de Noel uyarısı: Utanç günüdür

Çin Komünist Partisi, üyelerini Noel kutlamalarına katılınmaması için uyardı

22 Aralık 2017 03:57

Çin'de 1949 yılından beri iktidarda olan ve laiklik konusunda ciddi hassasiyet gösteren Komünist Parti, üyelerine yaptığı uyarıda Noel kutlamalarına katılınmamasını söyledi. 

Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Hıngyang Kamu Güvenliği Bürosu, parti üyelerine, yerel hükümet yetkilileri ve ailelerine Noel kutlamalarına katılmamaları uyarısında bulunuldu.

Parti üyeleri ve yetkililerin akrabalarının "iyi bir üye imajı" çizmek için bile olsa dini kutlama ve festivallere katılımının yasaklandığı bildirildi. Öğrencilere de çağrı yapılarak Batılı kültürlerin istilasına karşı "milli duruş" sergilemeleri gerektiği belirtildi. Noel kutlamaları için kullanılacak yapay kar alım ve satışını yapanların da ağır şekilde cezalandırılacağı ifade edildi.

 "Noel, Çin için bir utanç günüdür" 

Çin Komünist Gençlik Birliğinin Anhui Bürosu da pazar günü yaptığı açıklamada, Çin’in geçmişte "Batılı güçlerce" işgal edildiğini belirtilerek, "Noel, Çin için bir utanç günüdür" ifadesine yer vermişti. Ayrıca Batı festivallerinin ülkede bir kültür istilası olduğu vurgulanmıştı.

Geçen yıllarda ise Cıciang eyaletinde devlet okullarının Noel bağlantılı etkinlikler düzenlemeleri yasaklanmıştı.

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