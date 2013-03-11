Çin'de nehirden 1200 ölü domuz çıkarıldı

Çin'de hafta sonu nehirden çıkarılan ölü domuzların sayısının 1200 olduğu bildirildi.

Yetkililer, 1200 ölü domuzun Şanghay'daki Huangpu nehrinden çıkarıldığını belirterek, nehirden alınan örneklerde "porcine circovirus" adlı virüse rastlandığını açıkladı.

Kentin içme suyu kaynaklarından biri olan nehirde tespit edilen virüsün domuzlarda aynı adlı hastalığa sebep olduğu, insan sağlığı açısından olumsuz etkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Kurulan bir komisyonun, domuzların nereden geldiğini araştırdığını ve komşu eyaletlerden gelme ihtimali üzerinde durduğu bildirildi.

Yerel basın, domuzların Şanghay'ın komşu eyaletleri Ciangsu ve Cıciang'dan geldiğini yazmıştı.