Çin’de multimilyarder işadamı idam edildi

Geçen yılın Mayıs ayında mafya tarzı suçlara ve cinayetlere girişmekle suçlanarak idama mahkûm edilen Hanlong Grubu’nun eski başkanı Liu Han'ın cezası infaz edildi. Xinhua haber ajansı, Çin yüksek mahkemesinin idam cezalarını onaması ardından, Liu’nun küçük kardeşi Liu Wei ve diğer 3 yardımcısının da idam edildiklerini bildirdi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Liu’nun, eski Politbüro üyesi ve eski emniyet sorumlusu Zhou Yongkang ile yakın ilişkileri olduğuna inanılıyor. Zhou, Aralık ayından bu yana, yolsuzluk soruşturması çerçevesi altında gözaltında tutuluyor. Son aylarda Siçuan bölgesinden 7 üst düzey yetkilinin faaliyetleri de incelenmeye başladı.

Siçuan merkezli Hanlong Grubu madencilik, telekomünikasyon ve kimyasal ürünler de dâhil birçok sanayi kolunu bünyesinde toplayan büyük bir özel holding. Liu Han, şirketin başkanlığını yapmaktayken büyük bir varlığa ve etkiye sahip olmuştu. Şinhua ajansı, hükümet yetkililerince korunan ve faaliyetlerine göz yumulan şirketin, Siçuan’daki Guanghan kentinde kumar endüstrisini tekeline aldığını, yerel halka zorbalık yaptığını ve yerel ekonomiyle sosyal düzene gerçekten büyük zararlar verdiğini belirtti.