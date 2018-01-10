T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çin'de milyonlarca izleyicisi olan yarışmanın çekimleri Türkiye'de başladı

Çin'in 'Survivor' benzeri yarışmanın çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı

10 Ocak 2018 00:08

Çin'de milyonlarca izleyicisi olan 'Survivor' benzeri yarışmanın çekimleri, Muğla'nın Fethiye ilçesinde başladı. Asya'nın ünlü isimlerinin yer alacağı yarışmanın çekimleri, 180 kişilik Çinli prodüksiyon ekibi tarafından yapılıyor.

Fethiye, Çin'de yayın yapan ve bir milyar izleyicisi olduğu belirtilen Zhejıang TV'nin '24 Saat' adlı yarışmasının çekimlerine ev sahipliği yapıyor. 30 tercüman eşliğinde Fethiye ilçe merkezinin yanı sıra Çalış Sahili, Şat Burnu, Kuş Cenneti, kırsal Kayaköy ve Yanıklar mahalleleri ile Ölüdeniz Mahallesi'nin Belceğiz ve Kıtrak plajları ve Oyuktepe Yarımadası koylarında çekimler yapan Çinli ekibin, bu görüntüleri, program sırasında Fethiye'nin Çin pazarına tanıtımı için kullanacağı belirtildi. Çekimlerin ilk etabına Kayaköy Mahallesi'nde hazırlanan parkurda başlandı.

Çinli ekip, diğer çekimlerin hangi noktalarda yapılacağı ve kaç gün süreceğini ise sır gibi saklıyor. (DHA)

ETİKETLER

ÇinSurvivorMuğlaFethiyeyarışma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24