Çin'de madende yangın: 24 işçi öldü

Çin'in kuzeydoğusundaki bir madende çıkan yangında 24 işçi hayatını kaybetti.

Ülkenin resmi haber ajansı Xinhua'ya göre, Liaoning eyaletinde meydana gelen olayda 52 işçi de yaralandı.

Maden bir devlet teşebbüsü olan Fuxin Kömür Şirketi tarafında işletiliyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamada yangının gece meydana gelen küçük çaplı depremler nedeni ile yaşandığı söylendi.

AFP haber ajansına göre geçen yıl dünyanın en büyük kömür tüketicisi olan Çin'de geçen yıl kayıt altına alınan verilere göre 589 maden kazası gerçekleşti ve 1049 işçi hayatını kaybetti.

Ancak 2012'den bu yana hem yaşanan kaza sayısında hem de ölü sayısında yüzde 24'ten fazla bir azalma var.

BBCTürkçe