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Dünya

ÇİN'DE MADEN PATLAMASI: 9 ÖLÜ PEKİN (A.A) 

03 Ağustos 2010 10:55

-ÇİN'DE MADEN PATLAMASI: 9 ÖLÜ PEKİN (A.A) - 03.08.2010 - Çin'de bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu madencilerden 9'u öldü, 7'si ise mahsur kaldı. Çin Resmi haber ajası Şinhua'nın haberine göre, Henan bölgesindeki Dengfeng kenti yakınındaki kömür madenindeki gaz patlaması sonrasında tünellerde bulunan 127 işçiden 111'i sağ kurtuldu. Haberde, 9 işçinin öldüğü patlamadan sonra 7 işçinin de tünellerde mahsur kaldığı kaydedildi. Madencilik sektöründe güvenlik koşullarının çok fazla önem verilmediği ülke genelinde sadece geçen yıl meydana gelen maden kazalarında 2,600'den fazla işçi öldü.

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