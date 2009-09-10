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Dünya

Çin'de maden kazasında ölü sayısı 56'ya çıktı

Çin'de iki madendeki kazalarla ilgili son haberlerde 56 kişinin yaşamını yitirdiği, bildirildi.

10 Eylül 2009 03:00

Çin'de iki madendeki kazalarla ilgili son haberlerde 56 kişinin yaşamını yitirdiği, 36 kişinin ise halen mahsur durumda olduğu bildirildi.

Henan eyaletindeki bir altın madeninde salı günü çıkan yangında 6 madenci ve 7 kurtarma görevlisinin öldüğü, 93 kişinin çalıştığı bir kömür ocağında da yine salı günü grizu patlamasından kaynaklanan kazada 43 kişinin yaşamını yitirdiği, 14 kişinin yaralandığı, 36 kişinin ise hala madende mahsur olduğu ifade edildi.

Kazalardan sonra iki madendeki 20'den fazla yönetici işten atıldı, görevden alındı ya da tutuklandı. Şinhua haber ajansı ise 43 kişinin öldüğü kömür ocağının yasa dışı olarak çalıştığını bildirdi. Kazanın yaşandığı Pingdingshan şehrinin yetkilileri kentteki 157 kömür madeninin tamamında güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi için üretimi askıya aldı.

Küçük ve tehlikeli madenlerin bu yıl başında kapatılması kazalarda ölüm oranını yarı yarıya azaltsa da, Çin madenleri hala dünyanın en ölümcül madenleri olmaya devam ediyor.

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