Çin'de maden kazası: 87 ölü

T24 - Çin'in kuzeydoğusunda bir kömür madeninde meydana gelen grizu patlaması sonucu ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi.



Çin resmi haber ajansı, madende 21 kişinin hala göçük altında bulunduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.



Haberde, 8 madencinin yerinin tespit edildiği, ancak bu madencilerin sağ olup olmadığının bilinmediği belirtildi.



Heilongjiang eyaletinin Hegang kentindeki madende dün yerin 400 metre altında grizu patlaması meydana gelmişti. Patlama sırasında madende 528 işçi bulunuyordu ve madencilerin büyük bölümü madenden çıkabilmişti.



Her yıl binlerce kişinin maden kazalarında hayatını kaybettiği Çin'de kazaların çoğunluğu, yeterli güvenlik önlemi alınmamasından veya geri kalmış donanımdan dolayı meydana geliyor.

