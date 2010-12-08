-ÇİN'DE MADEN KAZALARI: 30 ÖLÜ PEKİN (A.A) - 08.12.2010 - Çin'in orta kesiminde ve kuzeydoğusundaki eyaletlerdeki 2 maden ocağında meydana gelen grizu patlamalarında 30 madenci hayatını kaybetti. Yeni Çin Haber Ajansının yayımladığı haberde, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Mianchi ilçesinde bulunan bir kömür madeninde dün akşam saatlerinde bir grizu patlaması meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre 26 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen çökmede de 4 işçi öldü. Şinhua ajansı, eyaletin Bınşi kentindeki kömür madeninin çöktüğü sırada madende 7 işçi olduğunu, bunlardan üçünün kaçarak kurtulduğunu duyurdu. Yetkililer, madenin yenileme çalışmaları sırasında çöktüğünü belirtti. Çin'deki madenler dünyanın en tehlikeli madenleri olarak nitelendiriliyor.