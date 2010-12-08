T24 LogoT24 Logo
Dünya

ÇİN'DE MADEN KAZALARI: 30 ÖLÜ PEKİN (A.A)

08 Aralık 2010 09:38

-ÇİN'DE MADEN KAZALARI: 30 ÖLÜ PEKİN (A.A) - 08.12.2010 - Çin'in orta kesiminde ve kuzeydoğusundaki eyaletlerdeki 2 maden ocağında meydana gelen grizu patlamalarında 30 madenci hayatını kaybetti. Yeni Çin Haber Ajansının yayımladığı haberde, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletinin Mianchi ilçesinde bulunan bir kömür madeninde dün akşam saatlerinde bir grizu patlaması meydana geldiği ve ilk belirlemelere göre 26 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletindeki bir kömür madeninde meydana gelen çökmede de 4 işçi öldü. Şinhua ajansı, eyaletin Bınşi kentindeki kömür madeninin çöktüğü sırada madende 7 işçi olduğunu, bunlardan üçünün kaçarak kurtulduğunu duyurdu. Yetkililer, madenin yenileme çalışmaları sırasında çöktüğünü belirtti. Çin'deki madenler dünyanın en tehlikeli madenleri olarak nitelendiriliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24