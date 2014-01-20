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Dünya

Çin'de kuş gribi can almaya devam ediyor

Şanghay'da kuş gribi virüsü bulaşan iki kişi hayatını kaybetti

20 Ocak 2014 13:28


Çin'in doğusundaki Şanghay kentinde kuş gribi virüsü H7N9 bulaştığı tespit edilen iki kişinin öldüğü bildirildi.

Şanghay Sağlık ve Aile Planlama İdaresi, yaşamını yitirenlerden birinin doktor olduğunu açıkladı.

Pudong Halk Hastanesi'nde görev yapan 31 yaşındaki doktorun önceki gün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Yaşamını yitiren diğer kişinin 77 yaşında bir çiftçi olduğu aktarıldı.

Sağlık uzmanları, kuş gribinin Çin'de "yaygın hale geldiğini" ve vakaların "artmasının beklendiğini" açıklamıştı. Ülkede ay başından bu yana Cıciang ve Guangdong eyaletleri ile Şanghay kentinde 30 yeni kuş gribi vakasına rastlandı.

Çin'in ana kesiminde yeni tür kuş gribinin görüldüğü mart ayından bu yana yaklaşık 180 vakaya rastlanmış, 87 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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