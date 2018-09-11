Çin'de kripto borsaları yeni alan adları alarak hayatta kalıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 11 Eylül (DHA) – Çin’de yerli kripto para birimleri borsaları, yabancı kimliklerle alınan alan adlarıyla otoritelerden gizli bir şekilde hizmet sunabiliyor.

South China Morning Post’ta (SCMP) yer alan haberde kripto para birimleri yönetimi kapsamında Çin’in, ülke genelinde hizmet sunan bütün kripto para birimleri borsalarına işlem yasağı getirdiği fakat yatırımcıların sanal özel ağ (VPN) kullanarak yabancı borsalarda kripto para birimleri işlemleri yapmaya devam ettiği yer almıştı. Ülke genelindeki kripto para birimi ekosistemine 2017 yılından beri otoritelerin uyguladığı kısıtlamalar, yerli borsaları çözüm yolları üretmeye yöneltti.

Kripto para birimleri yatırımcıları, sunucuların Çin sınırları dışında çalışmaya devam ettiği sürece kripto para birimleri yatırımlarının ve borsalarına olan ulaşımın engellenemeyeceğini belirtirken, söz konusu baskının kısa vadede yalnızca kripto para birimleri yatırımlarına olan ilginin düşebileceğini, fakat uzun vadede kripto para birimlerine olan ulaşımın engellenemeyeceğine inanıyor.