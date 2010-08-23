-ÇİN'DE KORKUTAN SEL BASKINLARI PEKİN (A.A) - 22.08.2010 - Şiddetli yağışların yol açtığı sel baskınları nedeniyle Çin'in kuzeydoğusundaki Lianoning eyaletinde 250 binden fazla insanın tahliye edildiği bildirildi. Yetkililer, eyalette 24 saatten az bir süre içinde 253 bin kişinin tahliye edildiğini belirtti. Kaynaklar, sağanak yağışlar yüzünden Çin ile Kuzey Kore arasındaki sınırda bulunan Yalu nehrinin sularının kabardığını, Kuzey Kore'de de tahliye edilen insan sayısının 5 binden fazla olduğunu açıkladı. Yeni Çin haber ajansı, Kuzey Kore sınırındaki Dandong kentinden 94 binden fazla insanın tahliye edildiğini, elektrik ve ulaşımın kesik olduğunu duyurdu. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, önümüzdeki 24 saat boyunca, fırtına ve şiddetli rüzgarlarla birlikte sağanak yağışların Lianoning eyaletinin bazı bölümlerinde etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.