Çin'de 'köpek eti' tartışması çatışmaya dönüştü

Tartışmaların çatışmaya dönüşmesinin ardından, köpek eti fiyatları yükselişe geçti.

WSJ'de yer alan haber şöyle: -

Çin'deki ülkenin genelinde köpek eti yemekle ilgili tartışmalar hayvan severler ile köpek eti severler arasında şiddetli bir çatışmaya dönüştü.

Çin'in güneybatısında köpek eti festivalinin yapıldığı Yulin şehrinde bulunan köpek eti satan restoranlara Cumartesi gecesi köpek severler tarafından saldırılar düzenlendi. Çin'in devlet kontrolü altındaki resmi haber ajansı kavga sırasında bir müşterinin yaralandığını açıkladı.

Yulin'de Cumartesi günü başlayan yıllık köpek eti festivali Çin genelinde hayvan severler arasında öfkeye yol açtı. Festival ülkede köpek eti yemenin ahlaki değerlere aykırı olup olmadığı konusunda tartışmalara da sebep oldu.

Hayvan severler bazı kişilerin köpeklere işkence yaptığını veya onları vahşice öldürdüğünü hatta bazılarının kasap ve restoranlara satmak için evcil hayvanları çaldığını iddia ediyor. Festivalin destekleyicileri ise bunun gelenekleri olduğunu ve köpek eti yemeye hakları olduğunu söylüyor ve köpek etinin domuz eti veya balık gibi diğer etleri yemekten bir farkı olmadığını belirtiyor.

Bazı Çinli yönetmenler ve oyuncular Çin'in sosyal medya ortamında dikkat çeken bloglarda festivali boykot etme çağrısında bulundu.

Hayvan hakları grupları Yulin'de protestolar düzenleyerek yerel kasap dükkanlarına saldırdı. Bazı hayvan severler ise köpekleri kurtarmak için satıcılardan canlı köpek satın aldıklarını belirtti.

Belki de dış baskıdan dolayı Yulin hükümeti bu ayın başında köpek eti festivalinin esnaflar tarafından gerçekleştirildiğini ve hükümetin festivali hiçbir zaman sponsor etmediğini açıkladı.

Hükümet kontrolündeki Xinhua Haber Ajansı'nda Cumartesi günü çıkan haberde geçen seneye kıyasla yerel köpek eti satışlarının Haziran ortasında yüzde 70 düştüğü belirtildi.

Ancak belki de hayvan hakları gruplarının hayvanları pahası ne olursa olsun kurtarmak istemelerinden dolayı köpek eti fiyatı sert bir şekilde yükseldi. Devlet kontrolündeki Beijing Mirror Evening News Cumartesi günü Yulin'de pişmiş köpek etinin yarım kilosunun rekor seviyeyle 25 yuana (yaklaşık 8.5 lira) yükseldiğini açıkladı.